С Южного Урала отправили домой более 30 нелегалов

32 нелегала отправили по своим домам с Южного Урала.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе судебных приставов по Челябинской области, 25 граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана покинули пределы Российской Федерации через пограничный пункт «Бугристое». Еще семеро, в числе которых жители Азербайджанской республики и республики Узбекистан, отправились домой из международного аэропорта Екатеринбурга. До пунктов пограничного контроля их доставили сотрудники отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области.

Нарушителей выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Далее в суде иностранные граждане были оштрафованы или получили уведомление о выдворении за пределы России. В ближайшие пять лет вернуться они не смогут.

32 иностранных гражданина – одна из самых больших групп мигрантов, выдворение которых проведено на Южном Урале, отметили в службе судебных приставов. Всего же в 2026 году принудительно под контролем судебных приставов регионального управления покинули Россию 679 иностранцев.

Челябинск, Елена Васильева

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