Вдова участника СВО хотела поучаствовать в розыгрыше и лишилась крупной суммы

Жительница Челябинска стала жертвой дистанционного мошенничества, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, решила принять участие в розыгрыше, сообщение о котором прочла в мессенджере. После оформления заявки с женщиной связался неизвестный, представившийся менеджером проекта. Собеседник объяснил условия участия: победителем станет тот, кто внесет наибольшую сумму на специальный депозит. Поверив обещаниям легкого заработка, женщина в течение нескольких дней перевела на различные банковские счета и номера телефонов, указанные организаторами, в общей сложности 900 000 рублей. Это были денежные средства, которые она получила после гибели супруга на СВО.

После получения денег злоумышленники прекратили общение: аккаунт организатора в мессенджере был удален, а сама потерпевшая оказалась заблокирована. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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