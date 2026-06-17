Челябинку, предлагавшую услуги по снятию порчи, отправили в колонию

Жительницу Челябинска, предлагавшую в интернете услуги по снятию порчи, осудили за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, 52-летняя женщина на своей странице в Сети утверждала, что обладает сверхспособностями, предлагала бесплатные услуги по снятию порчи. При этом она требовала от согласившихся на услугу оплатить дорогостоящие материалы для проведения обряда. Тех, кто отказывался платить, пугала негативными последствиями

Как сообщили в прокуратуре, в результате преступных действий мошенницы пострадало 13 человек, сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемую к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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