Новое уголовное дело – бывшего губернатора Челябинской области подозревают в получении взятки в 34 млн рублей

Бывший губернатор Челябинской области стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз речь идет о взятке в 34 млн рублей, которую он взял, будучи руководителем региона, сообщает SHOT.

Следствие считает, что деньги Дубровском дал Геннадиий Вильшенко, который на тот момент контролировал компанию «Южуралмост». За эту сумму чиновник обещал предпринимателю покровительство при проведении тендеров на ремонт дорожных покрытий.

Деньги передавали через посредников. По данным силовиков, в 2016 году помощница коммерсанта обналичила указанную сумму в столичном банковском отделении. Затем наличные были переданы бизнесмену, который доставил их по назначению.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 по 2019 год. Но в конце его губернаторского срока ФАС обвинила главу региона и компанию «Южуралмост» (в 2015-2018 годах занимала господствующее положение на рынке дорожных работ в Челябинской области) в сговоре с целью ограничения конкуренции.

В итоге в марте 2019 года Дубровский покинул кресло губернатора, не дожидаясь окончания срока. По данным СМИ, Дубровский проживает за границей.

В картотеке МВД РФ есть карточка Дубровского на розыск по уголовной статье. По какой – не указывается.

Челябинск, Елена Васильева

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