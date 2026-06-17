На Южном Урале задержана группа автоаферистов, устраивающих ДТП для получения выплат

В Челябинской области выявлена многочисленная группа автоаферистов. Полицейские задержали 35 участников, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Аферисты устраивали фиктивные ДТП для получения страховых выплат.

Автомобили, которые использовались в имитациях ДТП, за денежное вознаграждение оформлялись на подставных лиц. Они получали страховые выплаты с дальнейшей передачей денег инициаторам фиктивных аварий. Виновниками ДТП, как правило, признавались водители малобюджетных транспортных средств.

На данный момент потерпевшими признаны три страховые компании. Предварительная сумма ущерба превышает 9 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ. Преступникам может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения, вплоть до заключения под стражу

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