Специалисты ЧелГУ провели серию общероссийских вебинаров для молодёжи с инвалидностью и ОВЗ

Представители Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета выступили спикерами серии вебинаров, посвящённых приёмной кампании 2026 года и развитию инклюзивной культуры.

В общероссийском вебинаре, посвященном поступлению в вузы в 2026 году абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, приняли участие более тысячи человек из 86 субъектов Российской Федерации, в том числе это сотрудники вузов, родители или законные представители, студенты СПО, школьники, представители некоммерческих организаций. С вопросами к спикерам вебинара обратились около 40 участников. Начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович выступила с темой «Организация сопровождения и создания специальных условий во время проведения вступительных испытаний для поступающих с инвалидностью и ОВЗ».

Также сотрудники РУМЦ ЧелГУ организовали вебинар по вопросам участия в III Всероссийском фестивале инклюзивной культуры и творчества. Это мероприятие организует Челябинский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования России и сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. К прямому эфиру подключились студенты вузов, преподаватели, эксперты и представители работодателей со всей России. Запись трансляции доступна в сообществе «РУМЦ ЧелГУ» ВКонтакте по ссылке https://vk.com/wall-198960852_2955.

Помимо этого, специалисты Ресурсного центра анонсировали готовящийся фестиваль на общероссийском вебинаре «Развитие инклюзивной культуры в вузах». Заместитель начальника РУМЦ ЧелГУ Михаил Овчинников представил доклад «Всероссийский фестиваль инклюзивной культуры и творчества: опыт организации и перспективы развития». В вебинаре приняли участие сотрудники и студенты образовательных организаций высшего образования, в том числе ответственные за организацию инклюзивного образования, сотрудники подразделений, реализующих молодёжную политику, и руководители студенческих объединений.

Онлайн-встречи состоялись в рамках реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Ресурсном центре также напомнили, что в РУМЦ ЧелГУ работает «горячая линия» по вопросам профориентации, получения высшего образования и содействия трудоустройству для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube