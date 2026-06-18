В Челябинской области будет создана должность председателя правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении изменить модель управления регионом и учредить должность председателя правительства региона.

Выступая сегодня с обращением перед к депутатам Законодательного собрания области, он сообщил, что полномочия губернатора области и председателя правительства будут разделены. В этой связи будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области. Он сконцентрируется на текущих вопросах – это исполнение принятого бюджета, реализации госпрограмм , организация исполнения поручений губернатора и т.п.

Введение должности потребует внесения изменений в Устав области. Соответствующий законопроект будет внесен незамедлительно после обращения. Губернатор попросил депутатов оперативно рассмотреть и поддержать инициативу.

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