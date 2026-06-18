Сотрудники угрозыска задержали курьера, забравшего почти 4 млн рублей у вдовы участника СВО

В Кусинском МО полицейские задержали тюменца, причастного к хищению средств у жительницы села Магнитка. Молодой человек выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Жертвой преступников стала вдова участника СВО, которая отдала аферистам почти 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 52-летней жительнице посёлка Магнитка сначала позвонил якобы представитель Министерства обороны. Он, назвав персональные данные женщины, сообщил о начислении ей дополнительных выплат. Затем заявительнице позвонили псевдосотрудники портала государственных услуг и правоохранительных органов, которые убедили, что её личный кабинет взломали некие злоумышленники и теперь ей грозит уголовное преследование.

Находясь под влиянием мошенников, сельчанка сняла со своего банковского счёта крупную сумму денег, которую она получила в связи с гибелью супруга, упаковала наличность в пакеты. Затем она передела деньги прибывшему к ней курьеру – якобы для проверки. Лишь после этого гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В результате слаженных и оперативных действий оперуполномоченные установили личность и местонахождение посыльного. Для его поимки челябинские полицейские выехали в служебную командировку в город Тюмень.

На допросе молодой человек рассказал, что криминальную подработку он нашёл в одном из мессенджеров. По указанию анонимного нанимателя он забирал наличность у граждан и оставлял её в тайниках, координаты которых отправлял куратору. За каждое выполненное задание юноша получал вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Курьера заключили под стражу.

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