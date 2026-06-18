В Челябинске пройдёт III Всероссийский фестиваль инклюзивной культуры и творчества

В Челябинске начался прием заявок на III Всероссийский фестиваль инклюзивной культуры и творчества. Организаторы мероприятия – Челябинский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования России и сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ ВО).

К участию приглашаются студенты вузов, учащиеся по программам среднего профобразования, созданным на базе вузов. Ключевая задача фестиваля – разрушение барьеров, выявление талантов и популяризация идей социальной инклюзии через искусство, отмечают организаторы.

Мероприятие пройдёт в два этапа: заочный отборочный тур (со 2 июня по 14 сентября) и очный финал, который состоится в Челябинске с 14 по 16 октября 2026 года. Заявки принимаются до 14 сентября 2026 года через онлайн-форму: https://forms.yandex.ru/u/69affbe802848f033210d91e.

Участвовать в фестивале можно индивидуально, либо целым коллективом. Для творческих коллективов установлена квота: не менее 25% участников должны быть лицами с инвалидностью или ОВЗ.

Номинации фестиваля 2026 года:

Инструментальное искусство (соло, ансамбли до 20 человек); Вокальное искусство (народное, академическое, эстрадно-джазовое, оригинальное пение); Хореографическое искусство (соло, коллективы до 20 человек); Театральное искусство (художественное слово, миниатюры, театр малых форм); Оригинальный жанр (цирк, пантомима, иллюзия, театр мод, стендап); Жестовое искусство (исполнение на русском жестовом языке); Инклюзивная медиакультура (видеорепортажи, ролики, мультипликация, фотопроекты, аудиоподкасты); Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

Победители в каждой номинации получают звания лауреатов I, II и III степени. Все участники отборочного тура получают сертификаты. Также предусмотрены специальные призы: приз зрительских симпатий и награды от спонсоров фестиваля.

После приема заявок, с 15 сентября оценивать присланные материалы будет экспертная комиссия. До 25 сентября будет опубликован список финалистов. С 14 по 16 октября в Челябинке состоится очный финал конкурса. Он включает в себя конкурсный показ, деловую и культурно-просветительскую программу, гала-концерт.

Челябинск, Таисья Исупова

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