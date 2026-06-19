90-летней пенсионерке вернули похищенные мошенниками сбережения

В Челябинске пожилая женщина стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у нее 370 тысяч рублей. Полиции удалось вернуть все деньги пострадавшей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, пенсионерку обманули по классической схеме. Ей позвонил неизвестный и заявил, что её дочь попала в ДТП – совершила наезд на пешехода, который находится в тяжелом состоянии и ему требуется дорогостоящая операция.

Женщина согласилась передать деньги и отдала их прибывшему молодому человеку. Но курьер переводить деньги кураторам не стал, он понял, что участвует в мошенничестве. Благодаря этому накопления женщины были сохранены.

Следователи отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску пригласили пенсионерку и вернули ее сбережения в полном объеме.

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