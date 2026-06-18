ММК борется за будущие кадры – вовлечены уже более 35 тысяч школьников и студентов

На Магнитогорском металлургическом комбинате подвели промежуточные итоги реализации стратегической инициативы «Лучший работодатель в отрасли». Ее главная цель – обеспечение конкурентоспособности Группы ММК через развитие и рациональное использование человеческих ресурсов.

Основные усилия сосредоточены на системной профориентации, модернизации учебных заведений и адаптации молодых кадров, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ММК.

Для школьников разработана профориентационная программа «Профкомбинаториум». В ее рамках для младших классов проводятся конкурсы и викторины, ученики среднего звена развивают инженерное мышление через робототехнику и мехатронику, а старшеклассники вовлекаются в проектную деятельность. При поддержке ММК в 2025 году школьники добились побед на Чемпионате мира по робототехнике в Пекине и стали призерами финала конкурса «Инженерные кадры России (ИКаР)".

Важнейшую роль играют экскурсии на ММК. За два года промплощадку посетили более 3 600 детей. Общее число участников профориентационных мероприятий среди школьников превысило 33 тысячи.

С 2024 года ММК участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», реализуемого на базе Многопрофильного (кластер «Металлургия») и Политехнического (кластер «Машиностроение») колледжей. При поддержке комбината обновлена учебно-лабораторная база, отремонтировано общежитие Политехнического колледжа на 360 мест. Студенты-целевики получают стипендию ММК (около 3 тысяч рублей), проходят практику на производстве и после выпуска возвращаются в качестве сотрудников.

Работая на ММК, они могут продолжить обучение в Магнитогорском государственном техническом университете, поступив на профильную специальность без сдачи ЕГЭ (принцип «бесшовного образования»). Для студентов МГТУ запущен экспериментальный формат «три плюс три» (три дня лекций и три дня работы на предприятиях Группы ММК).

С каждым годом все больше студентов ссузов и вузов проходят различные практики (ознакомительную, учебную, производственную, преддипломную) на ММК: в 2022 году была организована 1 691 практика, а в 2025-м – 2 670.

На предприятии развита система наставничества, охватывающая профессиональную, социальную и корпоративную составляющие. В ближайших планах ММК – выстраивание тесной связи с губернаторскими инженерными классами (сейчас их 13 в восьми школах Магнитогорска) и запуск проектов ранней профориентации в детских садах.

Магнитогорск, Елена Васильева

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