Бывший замгубернатора Челябинской области еще месяц проведет в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил еще на месяц, до 19 июля, пребывание в СИЗО бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом рассказал источник «Уралинформбюро».

Экс-чиновник был задержан 12 февраля в Челябинске по уголовному делу об особо крупной взятке (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, деньги Фалейчик получил в период, когда занимал должность мэра Копейска, а дал их ему директор компании «Юность» Михаил Блейзер. Взамен, считают силовики, фигурант способствовал тому, чтобы этой организации в долгосрочную аренду было передано имущество детского лагеря.

Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Также под стражей до 19 июля будут находиться сам Блейзер, обвиняемый в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ), и бывший заместитель мэра Копейска Игорь Фролов, которому вменяют посредничество в этом преступлении (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), напоминает «Уралинформбюро».

Москва, Елена Васильева

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