Браконьера, наловившего 700 раков в запретном месте, будут судить

Жителя Челябинска в мае 2026 года поймали на ловле рыбы и раков на озере Смолино. Этот объект является памятником природы и добыча биоресурсов подобным образом на нем запрещена.

Ранее Минэкологии сообщало, что браконьеров было двое и их задержали в водолазных костюмах у озера, улов был в машине. Как сообщает прокуратура Челябинской области, добычей стали одна щука, 25 окуней и более 700 раков. Нанесенный государству ущерб составил более 188 тыс. рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по п.п. «а», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста на особо охраняемых природных территориях с причинением крупного ущерба). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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