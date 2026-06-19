В Магнитогорске будут судить банду сутенеров

В Магнитогорске перед судом предстанет банда сутенеров, организовавших преступный бизнес в двух регионах – на Южном Урале и в республике Башкортостан.

Как сообщает СУ СК по Челябинской области, схему реализовала 28-летняя жительница Магнитогорска, имевшая опыт занятия проституцией. Она привлекла к делу 9 человек из числа своих друзей и знакомых. Между ними были распределены обязанности – операторов, вербовщиков, водителей и т.д. Девушек вовлекали в занятие проституцией обещаниями высоких заработков, уговорами. Сутенерша, организовавшая весь бизнес, сама завербовала 10 девушек, трое из которых – несовершеннолетние.

Бизнес существовал с 2022 года по февраль 2025, когда их накрыли сотрудники оперативники отдела уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску при поддержке спецназа Росгвардии.

Десяти участникам группы предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних). Кроме этого, трем участникам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией, совершённое организованной группой), – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Дело направлено в Правобережный районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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