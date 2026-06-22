Южноуралец Вильдан Минасов вышел в финал боксерского Гран-при RCC

Вильдан Минасов из Миасса одержал досрочную победу над Иброхимом Абдуллаевым и вышел в финал Гран-при по профессиональному боксу RCC.

Поединок прошел в Екатеринбурге. Бой Минасова и Абдуллаева закончился уже во втором раунде – Вильдан сразу же забрал инициативу, прессинговал каждую секунду и не давал сопернику дышать. В итоге, Минасов мощно попал правым боковым, а следом обрушил на соперника шквал атак. Абдуллаев никак на них не реагировал, и рефери остановил избиение, зафиксировав победу Вильдана.

Теперь его ждет противостояние против Тиграна Согляна. На кону – региональные титулы ведущих мировых организаций.

Челябинск, Елена Сычева

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