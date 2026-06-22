В Копейске три человека погибли на пожаре в частном доме

В Копейске сразу три человека погибли на пожаре в частном доме.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Следкома, ночью 21 июня 2026 года в одном из домов садового некоммерческого товарищества в Копейске произошёл пожар. В ходе его тушения спасатели обнаружили тела трёх человек – 47-летних супругов и их знакомой. Четвёртый пострадавший, 50-летний мужчина, был госпитализирован в медицинское учреждение.
По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки.
Следователем регионального СКР проведён осмотр места происшествия; в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Копейск, Елена Васильева
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