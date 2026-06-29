Суд освободил наследников заемщика, погибшего на СВО, от кредитных обязательств

Банк УРАЛСИБ пытался взыскать кредитные долги с наследников заемщика, погибшего на СВО. Суд отказал в удовлетворении иска.

ПАО «Банк УРАЛСИБ» обратилось в Озёрский городской суд с иском к наследникам гражданина С., требуя взыскать задолженности по кредитному договору. Банк указал, что обязательства по договору заемщиком надлежащим образом не исполнялись. В 2025 году С. умер и по его договору остались долги. В качестве ответчика к участию в деле была привлечена мать умершего, которая вступила в наследство после смерти сына. При рассмотрении дела суд установил, что заемщик С. проходил военную службу по контракту, в 2025 году он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Суд банку отказал, сославшись на Федеральный закон №377-ФЗ, по которому в случае гибели военнослужащего при выполнении задач на СВО, обязательства по его кредитным договорам и членов его семьи прекращаются.

Решение в законную силу не вступило, отметили в Объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

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