Телефонные мошенники заставили жительницу Челябинска поджечь свою квартиру

Телефонные мошенники заставили жительницу Челябинска устроить поджог собственной квартиры.

Как сообщает противопожарная служа Челябинской области, инцидент случился еще 18 июня. В 21:06 в пожарную часть № 101 поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по ул. Молодогвардейцев в г. Челябинске. К месту вызова незамедлительно был направлен дежурный караул.

По прибытии начальник караула Ильдар Валиев установил, что на 1-м этаже 9-этажного жилого дома происходит открытое горение вещей и внутренней отделки квартиры на площади 20 кв. метров. Основную опасность при этом представлял не столько огонь, сколько сильное задымление подъезда: как правило, в многоэтажном доме продукты горения быстро распространяются по лестничным клеткам и представляют серьезную угрозу для жильцов верхних этажей.

Личный состав ПЧ незамедлительно приступил к проведению разведки, проверке этажей и эвакуации жителей. Одновременно был подан ствол РСК-50 на тушение пожара. Огнеборцы обследовали квартиры, предупреждали жильцов об опасности и помогали людям безопасно покинуть здание. Всего были эвакуированы 10 человек. Двое жителей 6-го этажа были выведены из опасной зоны звеном газодымозащитной службы с использованием спаскомплекта. Никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали три звена ГДЗС. После ликвидации открытого горения тщательно проверили помещения и провели проливку конструкций для исключения повторного возгорания. В результате пожара огнем уничтожены домашние вещи, повреждена внутренняя отделка квартиры.

Предварительно установлено, что хозяйка квартиры стала жертвой телефонных мошенников – они убедили женщину в том, что после определенных действий она сможет получить крупную денежную выплату от страховой компании.

Находясь под психологическим воздействием неизвестных лиц и доверяя их указаниям, женщина подожгла жилье. Благодаря оперативным действиям пожарных люди не пострадали.

Челябинск, Елена Васильева

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