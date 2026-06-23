В Челябинске пройдет третий этап опрессовок

В Челябинске пройдет третий этап летних опрессовок. Он продлится с 7по 21 июля.

Ограничения по горячему водоснабжению затронут 822 многоквартирных дома, 93 дома частного сектора, 41 детсад, 39 школ и 16 объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, что гидравлические испытания в летний период проводятся для того, чтобы проверить прочность и надежность сетей накануне нового зимнего сезона.

При проверке теплосетей возможны порывы с выходом жидкости на поверхность, ее температура не превышает 40 градусов, она не представляет опасности для людей.

Челябинск, Елена Васильева

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