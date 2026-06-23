В Челябинском селе из-за непогоды обрушился купол храма

В Челябинской области в селе Большой Куяш во время ночной непогоды и с сильным ветром серьезной пострадал храм Покрова пресвятой Богородицы.

На малом приделе в честь Рождества Христова оказался разрушен малый купол с крестом. Пострадали также несколько секций ограды и столбики.

Настоятель храма отец Игорь сообщил, что сейчас необходимо разобрать обломки купола и расчистить территорию. Также требуется как можно быстрее закрыть образовавшуюся дыру в крыше, чтобы во время дождей вода не попала внутрь здания.

Для восстановления храма требуется помощь волонтеров. Работы необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение строения.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Куяше является памятником архитектуры, ему два века.

Челябинск, Елена Васильева

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