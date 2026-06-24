Начальник хозяйственно-технической службы аэропорта Баландино задержан за получение подкупа

В Челябинске ФСБ пришла к начальнику хозяйственно-технической службы аэропорта Баландино. По оперативным данным, речь идет о подкупе.

Следствие полагает, что обвиняемый, выполняя управленческие и административные функции, обеспечил нескольким представителям коммерческих компаний победу в конкурсных процедурах на строительство объекта хозяйственной деятельности предприятия. Он также гарантировал беспрепятственную приемку и своевременную оплату по контрактам.

За содействие в продвижении интересов организаций и использование своего служебного положения за период с сентября 2023 года по апрель 2024-го обвиняемый получил незаконное вознаграждение в сумме более 650 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан оперативниками ФСБ. На основании представленных материалов в СК возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

Челябинск, Елена Васильева

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