В Челябинской области уже четверо выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ

На Южном Урале уже 4 выпускника набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки региона, к ранее уже известным рекордсменам Даниилу Салимову и Илье Бурашникову присоединились Артем Афанасьев из школы № 9 города Кусы и Сергей Маслов из челябинского лицея № 11.

Значительно выросло и общее количество стобалльников. Физику на высший балл написали 15 человек из Челябинска, Снежинска, Копейска, Магнитогорска, а также Каслинского и Кусинского округов. По обществознанию максимум баллов набрали два выпускника из Копейска и Сосновского муниципального округа.

Литературу на 100 баллов сдали 58 выпускников, химию – 27, русский – 21, профильную математику и физику – 15 человек, историю – 3 и обществознание – 2 выпускника.

Челябинск, Елена Васильева

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