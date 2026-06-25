На Южноуральском водохранилище подростка теченьем отнесло к дамбе

На Южноуральском водохранилище сегодня спасли от гибели подростка.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном ГУ МЧС, два подростка у дамбы ловили рыбу. У одного и них удочка зацепилась за корягу в воде, мальчик 14-ти лет пошел в воду, чтобы распутать леску, но его унесло течением к бетонной стене дамбы.

Первым на место ЧП прибыл патруль Росгвардии, потом – работники ГРЭС, сотрудники МЧС России и представители областной противопожарной службы. С помощью веревки и спасательного круга подростка далось поднять из воды.

Состояние пострадавшего удовлетворительное, медики провели осмотр, госпитализация не нужна.

Южноуральск, Елена Васильева

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