На Южноуральском водохранилище подростка теченьем отнесло к дамбе

На Южноуральском водохранилище сегодня спасли от гибели подростка.
Как сообщили «Новому Дню» в региональном ГУ МЧС, два подростка у дамбы ловили рыбу. У одного и них удочка зацепилась за корягу в воде, мальчик 14-ти лет пошел в воду, чтобы распутать леску, но его унесло течением к бетонной стене дамбы.
Первым на место ЧП прибыл патруль Росгвардии, потом – работники ГРЭС, сотрудники МЧС России и представители областной противопожарной службы. С помощью веревки и спасательного круга подростка далось поднять из воды.
Состояние пострадавшего удовлетворительное, медики провели осмотр, госпитализация не нужна.
Южноуральск, Елена Васильева
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