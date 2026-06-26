В Челябинской области объявлено новое штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды. Как сообщает региональное ГУ МЧС, 27 и 28 июня на Южном Урале ожидаются очень сильный дождь, ливень, грозы, местами град, а также шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

Граждан в непогоду просят держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, автолюбителей во время сильных осадков съезжать на обочину, чтобы переждать.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить 112.

Челябинск, Елена Васильева

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