Три пьяных подростка забили прохожего до смерти

В Челябинске суд отправил в воспитательную колонию подростков, которые избили прохожего.

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля 2026 года. Как установило следствие, три пьяных подростков в возрасте от 14 до 16 лет у дома в поселке Локомотивный напали на мужчину, они его сильно избили. 31-летний пострадавший был госпитализирован, но он травм скончался в больнице.

Подростки получили наказание в виде лишения свободы на срок от 4,9 до 5,3 лет. Кроме того, осужденные выплатят компенсацию морального вреда в 1,4 миллиона рублей вдове убитого ими мужчины.

Челябинск, Елена Васильева

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