В Челябинской области двух женщин сбил товарный поезд

В Челябинской области двух женщин сбил товарный поезд. Одна погибла, вторая получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СКР, ЧП случилось 27 июня на перегоне Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги (1864-й километр). Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

Пострадавшую госпитализировали. Вторая женщина скончалась на месте.

Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).

Челябинск, Елена Васильева

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