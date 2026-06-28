В Челябинской области двух женщин сбил товарный поезд. Одна погибла, вторая получила травмы и была госпитализирована.
Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СКР, ЧП случилось 27 июня на перегоне Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги (1864-й километр). Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать наезда не удалось.
Пострадавшую госпитализировали. Вторая женщина скончалась на месте.
Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).
Челябинск, Елена Васильева
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