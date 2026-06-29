В ЧелГУ абитуриентам с инвалидностью помогают выбрать профессию и получить качественное образование

Абитуриентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья бывает непросто выбрать будущую профессию и подходящий вуз. Челябинский государственный университет курирует поступающих на всех этапах: от профориентации до трудоустройства.

Университет более 30 лет развивает инклюзивную среду, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза. В ЧелГУ сложилась инновационная система высшего образования лиц с инвалидностью. В ее основе – довузовская подготовка, инклюзивное обучение, современные технические средства обучения, ассистивные технологии и сопровождение учёбы. Всеми этими направлениями занимается Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

«Наша главная цель – дать студентам с инвалидностью те же шансы на успех, что есть и у всех остальных, – говорит начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович. – Мы не только подстраиваем учебный процесс под нужды ребят, а создаем условия для их полного развития. Центр сопровождает студентов на всем пути: консультирует при поступлении, содействует комфортному обучению, помогает трудоустроиться и поддерживает в карьере».

ЧелГУ адаптирован для маломобильных студентов: безбарьерная среда облегчает передвижение по университету и его территории. На всех факультетах, в институтах, филиалах и колледже вуза по разным формам обучается более 180 студентов, имеющих различные виды нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающиеся на кресло-коляске и др.). Ежегодно в ЧелГУ поступают более 50 человек с различными нозологиями. Специалисты РУМЦ и преподаватели с опытом работы в инклюзивном образовании сопровождают студентов с момента подачи документов.

Для обучающихся осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса, включающее организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное, технологическое, тьюторское сопровождение, а также содействие в профессиональном самоопределении, трудоустройстве и постдипломное сопровождение. Университет последовательно формирует необходимую доступную среду, материально-техническую и методическую базу для обучения людей с различными видами нарушений здоровья.

Для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ действуют особые права при поступлении:

• выделенная квота – для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов детства и лиц с инвалидностью вследствие военной травмы;

• повторное обучение – с недавних пор инвалиды могут получить второе высшее образование за счёт бюджета;

• скидка 15% – для контрактников с инвалидностью.

По вопросам профориентации, получения высшего образования и содействия трудоустройству для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в РУМЦ ЧелГУ работает «горячая линия». Телефоны: +7(800) 302-71- 55, +7(351)799-71-55, электронная почта rumc@csu.ru.

Челябинск, Елена Васильева

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