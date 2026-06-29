В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено новое штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Днем 29 июня и ночью 30 июня в регионе прогнозируются очень сильные дожди, ливни.

Как сообщает Уралгидромет, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков пойм, низин.

Напомним, что в выходные на Южном Урале также действовали предупреждение о плохой погоде. Дожди шли два дня.

Челябинск, Елена Васильева

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