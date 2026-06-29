Прокурор добился взыскания средств, уплаченных за проданное втридорога помещение для Пенсионного Фонда

В 2012 году между гражданином и отделением пенсионного фонда по Челябинской области был заключен государственный контракт на приобретение нежилого здания и земельного участка для размещения территориального подразделения фонда. Государственный контракт стоимостью 15 млн рублей был исполнен, деньги продавец получил полностью.

Проведенная позднее экспертиза показала, что рыночная стоимость здания и земельного участка на момент заключения контракта составляла не более 3 млн рублей. Прокурор Октябрьского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба.

Суд первой инстанции в иске отказал, прокуратура подала апелляцию. суд апелляционной инстанции Челябинского областного суда решение районного суда отменил и принял новое решение о взыскании в пользу государства суммы ущерба в размере свыше 11,2 млн рублей.

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