На ММК роботизировано свыше 400 процессов

В последние годы на Магнитогорском металлургическом комбинате было роботизировано 407 бизнес-процессов. Кумулятивный эффект от внедрения технологии RPA превысил 1,8 млрд рублей. Об этом рассказал начальник управления экономики ММК Евгений Тарабаев в ходе 7-й RPA-конференции «Next Connect: Люди. Процессы. Роботы», состоявшейся в Магнитогорске.

«Цифровизация в компании охватила все функциональные направления. За последние пять лет мы вложили в «цифру» 4,8 млрд рублей. Проработано более 170 цифровых инициатив, реализовано свыше 100 проектов, получено 6,8 млрд рублей экономического эффекта, а с учётом RPA – роботизированной автоматизации бизнес-процессов, которая активно развивается на комбинате, 8,6 млрд. рублей. Мы используем все доступные технологии. Но основной эффект приносят технологии продвинутой аналитики и оптимизационного планирования», – сообщил Евгений Тарабаев.

В качестве примера он привел внедрение системы «Оптимальный чугун» с экономическим эффектом около 1,8 млрд рублей, позволяющей получить чугун требуемого качества по минимальной себестоимости. Другой масштабный проект – система оптимизационного планирования, экономический эффект от работы которой составил 1,4 млрд рублей.

«Система загружает 6 тыс. производственных потоков, на которых производятся тысячи номенклатур готовой продукции. И все оптимизируется по показателю «маржа в час». Вручную это сделать практически невозможно», – отметил Евгений Тарабаев.

По его словам, технология RPA по своей эффективности сопоставима с крупными проектами в сфере цифровизации: при условно постоянных затратах эффект носит накопительный характер с запуском каждого нового робота. Сегодня программная роботизация становится стратегической инвестицией ММК. При этом RPA на комбинате уже не рассматривается как отдельная технология, а используется в связке с процессной аналитикой – технологиями Process Mining и Task Mining, которые находятся в одном контуре управления с RPA. Интеграция данных технологий дает серьезный синергетический эффект.

7-я RPA-конференция «Next Connect: Люди. Процессы. Роботы» объединила экспертов IT, металлургии и других отраслей для обсуждения вопросов программной роботизации и успешных кейсов использования искусственного интеллекта и технологий Process & Task Mining (аналитика бизнес-процессов и анализ задач). Организатором конференции выступил Центр технологий роботизации «Некст» совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом и компанией «ММК-Информсервис» при поддержке партнеров: Primo RPA, VK Tech, «УЦ ГИС».

Магнитогорск, Елена Васильева

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