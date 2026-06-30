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Гордума Челябинска утвердила отчет об исполнении бюджета за 2025 год

Гордума Челябинска на заседании 30 июня утвердила отчет об исполнении бюджета за 2025 год.

Как сообщает пресс-служба парламента, ранее документ прошел процедуру публичных слушаний и проверку контрольно-счетной палаты Челябинске.

Доходы бюджета Челябинска за прошлый год составили 70,5 млрд руб., расходы – 72,2 млрд руб. Дефицит достиг 1,7 млрд руб. На социальную сферу было направлено 72,3% от общей суммы расходов. Налоговые и неналоговые доходы казны увеличились в 2025 году по сравнению с 2024-м на 3 млрд руб. – до 29,6 млрд руб. Рост показателя обусловлен главным образом повышенными поступлениями от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Сумма безвозмездных поступлений составила 40,9 млрд руб.

Челябинск, Елена Васильева

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