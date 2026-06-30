В Челябинске электромобили на платных парковках можно будет заряжать, не оплачивая машиноместо 2 часа

Депутаты Гордумы Челябинска одобрили инициативу о том, чтобы владельцам гибридов и электромобилей на платных парковках давали бесплатное время для зарядки транспортных средств.

Предполагается, что в период до двух часов, в то время как автомобиль заряжается, плата за парковку на территориях платного парковочного пространства взиматься не будет.

В зонах платных парковок таких мест шесть: четыре у дома 96 по улице Васенко, два – на Елькина, 45, еще два – на Ленина, 36. Там расположены современные станции, которые позволяют среднестатистическим электромобилям полностью зарядиться в устанавливаемый двухчасовой период, сообщает Гордума Челябинска.

В перспективе в ходе реализации следующего этапа платного парковочного пространства в зоне платных парковок окажутся еще 15 автомобильных зарядных станций.

Челябинск, Елена Васильева

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