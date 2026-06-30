Руководство ММК встретилось с резидентами Клуба молодых промышленников, чтоб осбсудить актульные вопросы взаимодействия

Представители Магнитогорского металлургического комбината во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым провели рабочую встречу с участниками Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». Он создан при поддержке Минпромторга РФ и объединяет собственников и руководителей промышленных предприятий из разных регионов страны, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

На данный момент в организации состоят 250 резидентов. Предприятия участников Клуба охватывают широкий спектр отраслей, лидирующие позиции в нем занимают машиностроение и металлургия. Приоритетное направление деятельности Клуба – выстраивание конструктивного диалога с крупным бизнесом для развития производственной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.

«На встрече мы очень подробно разобрали, как мы работаем на электронной торговой площадке ММК, как осуществляется техническая оценка предложений и, что особенно важно, как мы организуем аудит производственных мощностей потенциальных партнеров. Мы стремились дать максимально полную информацию, потому что верим: чем прозрачнее наш подход, тем легче молодым производителям и предпринимателям реализоваться в качестве поставщиков ММК. Надеемся, что это поможет им выстроить эффективные взаимоотношения с крупным бизнесом», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

В ходе таких встреч руководство ММК доносит до широкого круга поставщиков технические стандарты комбината, требования к качеству, логистике и документации, а также знакомиться с компетенциями потенциальных поставщиков продукции и услуг, рассматривает их готовые решения и предложения, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Визит «Клуба молодых промышленников» в Магнитогорск – важный шаг в развитии межрегионального диалога, укреплении деловых связей и формировании конкурентного отраслевого сообщества, способного эффективно отвечать на вызовы времени.

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube