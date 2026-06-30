В Челябинской области ФСБ пришла за торговцами паролями в мессенджерах и соцсетях

На Южном Урале сотрудники ФСБ и полиции пришли за торговцами паролями для авторизации в соцсетях и мессенджерах.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального полицейского главка, задержаны организатор и трое активных участников сообщества, которые за денежное вознаграждение обеспечивали передачу паролей для активации аккаунтов третьим лицам. Переданные сведения могли использоваться как для дистанционного мошенничества, так и для совершения иных тяжких противоправных деяний.
При проведение обыска по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты порядка 300 сим-карт различных операторов сотовой связи, мобильные устройства, портативные компьютеры и средства видеосвязи.
Челябинск, Елена Васильева
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