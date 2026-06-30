В Челябинске со здания Арбитражного суда рухнули фрагменты облицовки, чудом никого не убив

В Челябинске с фасада Арбитражного суда на Воровского, 2 утром 30 июня упали на тротуар фрагменты облицовки.

Как сообщают очевидцы, плитка упала и разбилась, ее осколки долетали до проезжей части, но чудом не задели ни людей, ни машины.

После инцидента главный вход в суд был перекрыт – там сделано ленточное ограждение, посетители пользуются запасными дверями сбоку.

В пресс-службе Арбитража сообщили, что на фасаде будут проведены ремонтные работы, как долго будет закрыт центральный вход в здание – не известно.

Челябинск, Елена Васильева

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