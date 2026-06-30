В Челябинске возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на подростка

В Челябинске водитель электросамоката наехал на 17-летнего пешехода. Инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной 27 июня. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Следователь СКР устанавливает все причины произошедшего.

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