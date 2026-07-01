В детском лагере в Красноармейском МО сработала пожарная сигнализация

Ранним утром в детском оздоровительном лагере в Красноармейском мунициальном округе сработала пожарная сигнализация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из комнат спального корпуса на 2 этаже произошло короткое замыкание зарядного устройства, оставленного включенным в сеть на ночь. Возгорания не было, отмечают в МЧС, но сигнализация сработала.

Администрация лагеря действовала по отработанной схеме: из здания эвакуировали 45 человек, в том числе 39 детей. Пострадавших нет. На работу лагеря происшествие не повлияло.

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