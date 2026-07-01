На пожаре в Челябинске погибли три человека

В Челябинске минувшей ночью в садовом доме сгорели три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло в СНТ «Дружба». Прибывшие на место огнеборцы обнаружили горящий открытым пламенем садовый дом и надворные постройки, произошло обрушение кровли. При тушении были обнаружены трое погибших: мужчина и две женщины.

Открытое горение было ликвидировано на площади 36 квадратных метров. На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube