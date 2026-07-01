На пожаре в Челябинске погибли три человека

В Челябинске минувшей ночью в садовом доме сгорели три человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло в СНТ «Дружба». Прибывшие на место огнеборцы обнаружили горящий открытым пламенем садовый дом и надворные постройки, произошло обрушение кровли. При тушении были обнаружены трое погибших: мужчина и две женщины.
Открытое горение было ликвидировано на площади 36 квадратных метров. На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
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