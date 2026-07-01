В Челябинске на мусорной площадке обнаружили ёмкости с химвеществами

В Челябинске на улице Вострецова, на площадке для сбора мусора, обнаружены стеклянные емкости с химическими веществами.

На место выехали спасатели. Они грузят ёмкости в специальные контейнеры для перевозки. Площадка оцеплена. Водитель мусоровоза и его помощник, обнаружившие опасную находку, отправлены в медучреждение для осмотра.

Как сообщили в региональном МЧС, после вывоза емкостей, в превентивных целях территория будет обработана специальным составом. Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.

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