Дело нелегальных банкиров отправлено в суд

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвинения предъявлены 10 местным жителям. Незаконный доход участников преступной группы составил более 3 млрд рублей.

По версии следствия, двое обвиняемых создали преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью без регистрации и лицензии. Организаторы привлекли к делу еще восемь человек, которые за денежное вознаграждение занимались операциями по купле-продаже, обмену иностранной валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов. Преступная группа действовала с сентября 2023 года по декабрь 2024 года.

Обвинения челябинцам предъявлены по статьям п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе). Их имущество, включая недвижимость, транспорт, деньги и ювелирные изделия, арестовано.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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