Два коммунальщика сломали котел за 26 млн рублей

В Челябинской области два сотрудника коммунального предприятия отправляются под суд за сломанный ими котел.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в Катав-Ивановском. Проверка предприятия пшла после того, как местный житель побывал на личном приеме у прокурора Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые, действуя из личной заинтересованности, без проведения пуско-наладочных работ и привлечения специалистов, в марте 2025 года самовольно произвели запуск котла. В результате котел пришел, по данным прокуратуры, в аварийное состояние. Причиненный муниципалитету ущерб составил более 26 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу. Дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Катав-Ивановский, Елена Васильева

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