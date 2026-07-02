Челябинцев будут штрафовать за детей, оставленных у воды без надзора и без спасжилетов

Заксо Челябинской области приняло законопроект об установлении административной ответственности за оставление несовершеннолетних на водоемах без присмотра взрослых.

Как сообщает пресс-служба парламента, штрафы будут выписывать за нарушение запрета на нахождение и купание детей до 14 лет на реках и озерах без взрослых, а также на купание несовершеннолетних до семи лет без спасательных жилетов или нагрудников.

Гражданам грозят предупреждения и штрафы: физическим лицам – от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., должностным – от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Протоколы будут составлять административные комиссии муниципалитетов.

Челябинск, Елена Васильева

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