В ММК появился первый работник с ученой степенью доктора экономических наук

В группе компаний ММК появился первый работник с ученой степенью доктора экономических наук. Его диссертация положила начало формированию новой научной школы, сообщили «Новому Дню» департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Обладателем докторской степени стал главный специалист по профориентационной работе Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов. Официальный приказ заместителя министра науки и высшего образования РФ о ее присвоении укрепил общие позиции предприятия в числе самых научно активных в стране: сегодня в Группе ММК трудятся четыре доктора и 125 кандидатов наук.

В ходе подготовки докторской диссертации «Кластерный подход к управлению себестоимостью продукции в контексте государственной промышленной политики: теория и методология» Владимиром Дремовым было опубликовано 45 научных работ и две авторские монографии. Высокую практическую ценность масштабного исследования Дремова подтвердили Государственная дума РФ, органы власти и крупнейшие предприятия Челябинской области, отметившие существенный экономический эффект, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ММК.

Тема работы имеет под собой прочную практическую основу в виде реального опыта. «Это практические и научно обоснованные результаты моей работы в Индустриальном парке ММК и в Законодательном собрании Челябинской области, направленные на повышение качества процесса реализации государственной промышленной политики. Теперь основная задача – чтобы подготовленные предложения нашли отражение на законодательном уровне и работали на пользу общества», – отметил доктор экономических наук.

Особую благодарность Владимир Дремов выразил семье за многолетнюю поддержку, а также научному консультанту и наставнику – профессору Уральского социально-экономического института Наталье Киреевой. По словам профессора, данная диссертация положила начало формированию целой научной школы, на базе которой продолжатся исследования в рамках этого направления.

Отметим, что развитие кадрового потенциала и поддержка сотрудников, занимающихся исследовательской деятельностью, остаются важным приоритетом Магнитогорского металлургического комбината. Наличие сильной и уникальной академической базы внутри компании позволяет успешно внедрять инновации, эффективно управлять издержками и удерживать лидерство в отрасли.

Магнитогорск, Елена Васильева

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