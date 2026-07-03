В резонансном деле о гибели девочки в ДТП в Челябинской области выявлены махинации

Челябинский областной суд защитил права потерпевшей, чья дочь погибла в ДТП по вине другого водителя. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, апелляционная инстанция установила, что виновник аварии не только уклонялся от выплаты компенсации, но и добился взыскания с потерпевшей компенсации для своей дочери, которая также пострадала при столкновении автомобилей, сообщает «Коммерсант».

2 июля апелляционная инстанция суда рассмотрела гражданское дело по жалобе Ксении Кондратовой, признанной потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии, а также по апелляционному представлению прокурора.

Судом было установлено, что 22 октября 2020 года в результате аварии с участием машин под управлением Олега Каширина и Ксении Кондратовой пострадали их пассажиры: дочь госпожи Кондратовой погибла, а дочь господина Каширина получила телесные повреждения.

Приговором суда виновным в ДТП был признан Олег Каширин. С него в пользу родственников погибшей несовершеннолетней Кондратовой взыскана компенсация морального вреда в размере 2,2 млн руб. В свою очередь, супруга виновника ДТП Гульнара Каширина в интересах дочери обратилась в Калининский райсуд Челябинска с требованием взыскать с Ксении Кондратовой компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн руб. Она мотивировала это тем, что, поскольку вред здоровью ее дочери причинен в результате столкновения транспортных средств, в том числе автомобиля, принадлежащего Ксении Кондратовой, ответчик, как владелец источника повышенной опасности, несмотря на отсутствие вины в ДТП, обязана компенсировать вред, причиненный ее ребенку. Райсуд требования Гульнары Кашириной удовлетворил частично, взыскав с Ксении Кондратовой компенсацию в размере 350 тыс. руб.

Апелляционная инстанция облсуда согласилась с доводами жалобы госпожи Кондратовой о том, что супруги Каширины злоупотребили правом на судебную защиту при обращении с иском. Решение суда первой инстанции было отменено, а с госпожи Кашириной в пользу госпожи Кондратовой взысканы перечисленные во исполнение отмененного решения деньги.

Определяя действие истца как злоупотребление правом, судебная коллегия, по данным «Ъ», исходила из того, что после ДТП супруги Каширины с целью уклонения от выплаты компенсации морального вреда госпоже Кондратовой «неоднократно принимали меры по отчуждению имущества с целью его сокрытия».

Совершенные Олегом Кашириным с имуществом сделки были признаны судами ничтожными, совершенными с противоправной целью. При этом реализация имущества происходила от имени Олега Каширина его супругой на основании выданной ей доверенности, что указывало «на общность интересов и целей, направленных на изменение режима совместно нажитого в период брака имущества, в противоречие интересам взыскателей». Действия супругов Кашириных с имущественной массой должника свидетельствовали об уклонении от исполнения судебного решения.

Челябинск, Елена Васильева

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