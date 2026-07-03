Сотрудники социального учреждения отправятся в колонию из-за гибели воспитанника

В Челябинской области вынесен приговор трем бывшим сотрудникам социального учреждения Троицка. По их вине погиб несовершеннолетний воспитанник.

Трагедия произошла вечером 7 июля 2022 года. Сотрудники учреждения, находясь на дежурстве, привязали воспитанника к кровати и оставили без присмотра. У связанного мальчика, находившегося в состоянии стресса, возник рвотный рефлекс, в результате чего он погиб от механической асфиксии.

Расследование установило, что между действиями работников учреждения и наступившей смертью несовершеннолетнего имеется прямая причинно-следственная связь, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговором суда виновным назначено наказание от 6 до 6,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Все они были взяты под стражу в зале суда.

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