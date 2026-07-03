Глава Брединского округа подал в отставку

В Челябинской области глава Брединского муниципального округа Николай Плохих подал заявление об отставке. К такому решению он пришел из-за состояния здоровья, сообщает «Коммерсант-Южный Урал» со ссылкой на администрацию МО.

Заявление об отставке Николая Плохих в скором времени рассмотрит собрание депутатов Брединского округа.

Николай Плохих руководил администрацией муниципалитета в 2002-2006 годах. На второй срок его избрали в 2020 году. По данным СМИ, в декабре 2026 года Николаю Плохих исполнится 71 год.

Челябинск, Елена Васильева

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