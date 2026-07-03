Глава Брединского округа подал в отставку

В Челябинской области глава Брединского муниципального округа Николай Плохих подал заявление об отставке. К такому решению он пришел из-за состояния здоровья, сообщает «Коммерсант-Южный Урал» со ссылкой на администрацию МО.
Заявление об отставке Николая Плохих в скором времени рассмотрит собрание депутатов Брединского округа.
Николай Плохих руководил администрацией муниципалитета в 2002-2006 годах. На второй срок его избрали в 2020 году. По данным СМИ, в декабре 2026 года Николаю Плохих исполнится 71 год.
Челябинск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»