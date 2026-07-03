В жилой квартире в Челябинске произошла мощная вспышка: девочка-подросток неудачно пожарила наггетсы

Накануне днем в одной из квартир Челябинска девочка решила пожарить наггетсы. В процессе разогрева масло на сковороде воспламенилось. Девочка растерялась и в панике включила вытяжку, что только раздуло пламя.

Затем юная челябинка попыталась залить горящее масло водой: произошла мощная вспышка. В результате огонь повредил натяжной потолок и кухонный гарнитур, – сообщает региональное МЧС. Там также напомнили – тушить загоревшееся масло водой нельзя. Нужно держать под рукой крышку, и если масло воспламенится – накрыть сковороду крышкой чтобы перекрыть доступ кислорода.

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