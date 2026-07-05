Спасатели помогли мужчине, попавшему в беду в лесу

В воскресенье утром трое мужчин отправились в лесной массив между городом Аша и поселком Мясниково за черникой. Во время прогулки один из них оступился и сорвался в овраг.

Самостоятельно поднять пострадавшего спутники не смогли и сообщили о происшествии по номеру 112.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, один из участников похода остался с пострадавшим, второй дождался спасателей на трассе и сопроводил их к месту происшествия.

В течение получаса сотрудники МЧС России, специалисты Областной поисково-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи добрались к месту происшествия. Мужчину подняли из оврага на носилках, оказали первую помощь и доставили в Ашинскую городскую больницу.

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