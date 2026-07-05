Пожар в жилом доме Магнитогорске: погибла женщина

В Магнитогорске произошел пожар в жилом доме на улице Коммунаров.

К моменту прибытия пожарных в доме горели кровля и одна из квартир на общей площади 140 квадратных метров.

В результате происшествия погибла женщина 1958 года рождения. В момент возгорания она находилась в доме одна.

На месте работают 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания, – сообщили в региональном МЧС.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube