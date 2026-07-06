Таможня изъяла курительные системы на 19 млн

Челябинские таможенники изъяли незаконные курительные системы на сумму около 19 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, партия товара без декларации была выявлена на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Примерно 18,9 тыс. электронных сигарет и вейпов пытались провезти из Казахстана в Екатеринбург. Документов на товар не было.

Партия товара была задержана, собственник не предпринял никаких мер для легализации табачных систем. Суд решил обратить товар в собственность государства.

Челябинск, Елена Васильева

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