российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Анонсы, ЧелГУ

Таможня изъяла курительные системы на 19 млн

Челябинские таможенники изъяли незаконные курительные системы на сумму около 19 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, партия товара без декларации была выявлена на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Примерно 18,9 тыс. электронных сигарет и вейпов пытались провезти из Казахстана в Екатеринбург. Документов на товар не было.

Партия товара была задержана, собственник не предпринял никаких мер для легализации табачных систем. Суд решил обратить товар в собственность государства.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,